CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von CANCOM SE. Zuletzt ging es für die CANCOM SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 23,86 EUR.

Das Papier von CANCOM SE befand sich um 11:40 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,4 Prozent auf 23,86 EUR ab. Die CANCOM SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 23,64 EUR ab. Bei 24,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der CANCOM SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.746 Stück gehandelt.

Am 05.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 42,50 Prozent Plus fehlen der CANCOM SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,22 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,06 Prozent.

Zuletzt erhielten CANCOM SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,01 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CANCOM SE-Aktie bei 29,20 EUR.

CANCOM SE veröffentlichte am 12.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 422,60 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 415,83 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 27.03.2025 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,23 EUR je Aktie in den CANCOM SE-Büchern.

