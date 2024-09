CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag schwächer

Aktienentwicklung

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 28,18 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie wies um 09:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 28,18 EUR abwärts. In der Spitze büßte die CANCOM SE-Aktie bis auf 28,18 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,18 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 46 CANCOM SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.07.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,65 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,26 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CANCOM SE-Aktie 32,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,30 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CANCOM SE am 13.08.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,20 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CANCOM SE 0,10 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 394,74 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CANCOM SE einen Umsatz von 329,35 Mio. EUR eingefahren.

Am 12.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte CANCOM SE möglicherweise am 13.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den CANCOM SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,37 EUR je Aktie.

