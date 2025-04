CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Montagmittag im Plus

CANCOM SE im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die CANCOM SE-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Um 11:45 Uhr konnte die Aktie von CANCOM SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 26,80 EUR. Bei 26,95 EUR erreichte die CANCOM SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,85 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 11.721 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Am 06.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 34,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Kursplus von 26,87 Prozent wieder erreichen. Bei 21,22 EUR fiel das Papier am 12.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR. Im Vorjahr hatte CANCOM SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 30,25 EUR.

Am 31.03.2025 legte CANCOM SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 459,87 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 479,68 Mio. EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte CANCOM SE am 13.05.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können CANCOM SE-Anleger Experten zufolge am 07.05.2026 werfen.

Experten taxieren den CANCOM SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,31 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CANCOM SE von vor 10 Jahren abgeworfen

TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in CANCOM SE von vor 5 Jahren bedeutet

TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CANCOM SE-Investment von vor 3 Jahren verloren