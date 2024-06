CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Freitagmittag gefragt

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von CANCOM SE. Das Papier von CANCOM SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 33,10 EUR.

Um 11:43 Uhr stieg die CANCOM SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 33,10 EUR. Im Tageshoch stieg die CANCOM SE-Aktie bis auf 33,34 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 18.922 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Am 28.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,34 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,73 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,26 EUR ab. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 55,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem CANCOM SE seine Aktionäre 2023 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,06 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 37,44 EUR je CANCOM SE-Aktie aus.

Am 14.05.2024 hat CANCOM SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 EUR gegenüber 0,28 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 440,60 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 317,68 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 13.08.2024 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 13.08.2025 dürfte CANCOM SE die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass CANCOM SE ein EPS in Höhe von 1,43 EUR in den Büchern stehen haben wird.

