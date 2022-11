CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE verliert am Montagmittag

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,3 Prozent auf 29,06 EUR. Das bisherige Tagestief markierte CANCOM SE-Aktie bei 28,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,16 EUR. Bisher wurden heute 54.630 CANCOM SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.11.2021 bei 64,82 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 55,17 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2022 bei 23,04 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 26,13 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 42,80 EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte CANCOM SE am 28.03.2023 vorlegen.

