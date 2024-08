CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittag gesucht

CANCOM SE im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 27,92 EUR zu.

Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 27,92 EUR. Bei 27,94 EUR erreichte die CANCOM SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,66 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 8.987 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Bei 34,00 EUR erreichte der Titel am 05.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 17,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,26 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 23,85 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,06 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CANCOM SE-Aktie bei 34,30 EUR.

CANCOM SE ließ sich am 13.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,20 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,10 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 394,74 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 329,35 Mio. EUR in den Büchern standen.

Am 12.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von CANCOM SE veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 13.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,41 EUR je Aktie in den CANCOM SE-Büchern.

