CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE gibt am Nachmittag nach

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 27,58 EUR.

Das Papier von CANCOM SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 27,58 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die CANCOM SE-Aktie bei 27,48 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 27,66 EUR. Bisher wurden heute 20.140 CANCOM SE-Aktien gehandelt.

Am 05.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,00 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CANCOM SE-Aktie 23,28 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 21,26 EUR. Mit einem Kursverlust von 22,92 Prozent würde die CANCOM SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,06 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 34,30 EUR für die CANCOM SE-Aktie.

Am 13.08.2024 äußerte sich CANCOM SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,20 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,10 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 329,35 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 394,74 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der CANCOM SE-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 13.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CANCOM SE-Aktie in Höhe von 1,41 EUR im Jahr 2024 aus.

