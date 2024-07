CANCOM SE Aktie News: Anleger greifen bei CANCOM SE am Mittag zu

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von CANCOM SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 32,42 EUR zu.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von CANCOM SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 32,42 EUR. Zwischenzeitlich stieg die CANCOM SE-Aktie sogar auf 32,48 EUR. Bei 31,54 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.180 CANCOM SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 34,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.07.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,26 EUR am 27.10.2023. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 52,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten CANCOM SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,06 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 36,94 EUR für die CANCOM SE-Aktie.

Am 14.05.2024 hat CANCOM SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,29 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CANCOM SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,28 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 440,60 Mio. EUR – ein Plus von 38,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CANCOM SE 317,68 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte CANCOM SE am 13.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 13.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von CANCOM SE.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,41 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

