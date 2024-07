CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag verlustreich

Kursentwicklung

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 31,54 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die CANCOM SE-Aktie musste um 09:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 31,54 EUR abwärts. In der Spitze büßte die CANCOM SE-Aktie bis auf 31,54 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 31,54 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 62 CANCOM SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 34,00 EUR erreichte der Titel am 05.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 7,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,26 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

CANCOM SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,06 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 36,94 EUR an.

Am 14.05.2024 hat CANCOM SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,28 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 38,69 Prozent auf 440,60 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 317,68 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte CANCOM SE am 13.08.2024 präsentieren. CANCOM SE dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.08.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem CANCOM SE-Gewinn in Höhe von 1,41 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX nachmittags in Grün

Erste Schätzungen: CANCOM SE stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Börse Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsende Zuschläge