CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag in Rot

Kursentwicklung

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von CANCOM SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 26,55 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von CANCOM SE befand sich um 09:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 26,55 EUR ab. Bei 26,55 EUR markierte die CANCOM SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,55 EUR. Bisher wurden heute 48 CANCOM SE-Aktien gehandelt.

Am 01.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 33,16 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 24,90 Prozent Plus fehlen der CANCOM SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,22 EUR am 12.11.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete CANCOM SE 1,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,80 EUR je CANCOM SE-Aktie an.

Am 13.05.2025 lud CANCOM SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 410,55 Mio. EUR – eine Minderung von 6,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 440,60 Mio. EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.08.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 18.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,21 EUR je Aktie in den CANCOM SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

CANCOM SE: Institutioneller Vertrauensbeweis als Wegweiser?

Erste Schätzungen: CANCOM SE legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CANCOM SE von vor einem Jahr bedeutet