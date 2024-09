CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE verzeichnet am Mittag Verluste

Kursentwicklung

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 27,98 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:40 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 27,98 EUR. Bei 27,94 EUR markierte die CANCOM SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 28,22 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.681 CANCOM SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 34,00 EUR erreichte der Titel am 05.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 17,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,26 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie.

CANCOM SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,30 EUR.

CANCOM SE gewährte am 13.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,20 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 394,74 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 329,35 Mio. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 13.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von CANCOM SE.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,37 EUR je Aktie in den CANCOM SE-Büchern.

