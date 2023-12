Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Dienstagmittag gefragt

Kursentwicklung

Die Aktie von Canopy Growth gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Canopy Growth-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 0,712 EUR.

Um 12:03 Uhr konnte die Aktie von Canopy Growth zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,4 Prozent auf 0,712 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Canopy Growth-Aktie bei 0,739 EUR. Bei 0,703 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 554.729 Canopy Growth-Aktien umgesetzt.

Am 05.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,500 EUR. Der derzeitige Kurs der Canopy Growth-Aktie liegt somit 84,176 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.07.2023 bei 0,310 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 56,447 Prozent könnte die Canopy Growth-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Canopy Growth ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,43 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,47 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 69,60 CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 40,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 117,86 CAD umgesetzt worden waren.

Am 15.02.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,457 CAD je Canopy Growth-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Canopy Growth-Aktie

Canopy Growth-Aktie gibt nach: Canopy Growth mit durchwachsenen Zahlen

Ausblick: Canopy Growth präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: Canopy Growth präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel