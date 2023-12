Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth steigt am Freitagnachmittag

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Canopy Growth. Zuletzt ging es für das Canopy Growth-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 0,730 USD.

Das Papier von Canopy Growth konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 0,730 USD. Den Tageshöchststand markierte die Canopy Growth-Aktie bei 0,750 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,732 USD. Der Tagesumsatz der Canopy Growth-Aktie belief sich zuletzt auf 401.342 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.12.2022 auf bis zu 3,300 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 352,055 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Canopy Growth-Aktie. Am 18.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,346 USD ab. Mit einem Kursverlust von 52,603 Prozent würde die Canopy Growth-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Canopy Growth am 09.11.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,43 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,47 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 69,60 CAD in den Büchern – ein Minus von 40,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Canopy Growth 117,86 CAD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Canopy Growth wird am 15.02.2024 gerechnet.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,457 CAD je Canopy Growth-Aktie.

