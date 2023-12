Canopy Growth Aktie News: Anleger greifen bei Canopy Growth am Vormittag zu

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Canopy Growth gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die Canopy Growth-Papiere zuletzt 2,6 Prozent.

Das Papier von Canopy Growth konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 2,6 Prozent auf 0,690 EUR. Die Canopy Growth-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,700 EUR an. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,662 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 219.713 Canopy Growth-Aktien.

Bei 3,173 EUR markierte der Titel am 08.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 359,855 Prozent hinzugewinnen. Am 17.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,310 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Canopy Growth-Aktie mit einem Verlust von 55,058 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Canopy Growth am 09.11.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,43 CAD gegenüber -0,47 CAD im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Canopy Growth in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 40,95 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 69,60 CAD im Vergleich zu 117,86 CAD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Canopy Growth am 15.02.2024 präsentieren.

2024 dürfte Canopy Growth einen Verlust von -0,457 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

