Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Mittag in Rot

Die Canopy Growth-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 12.07.2022 12:22:00 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 2,34 EUR. Im Tief verlor die Canopy Growth-Aktie bis auf 2,31 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,32 EUR. Zuletzt wechselten 2.470 Canopy Growth-Aktien den Besitzer.

Bei 19,42 EUR erreichte der Titel am 14.07.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 87,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Canopy Growth-Aktie. Bei einem Wert von 2,31 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.07.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 1,08 Prozent könnte die Canopy Growth-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Canopy Growth veröffentlichte am 27.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,46 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,85 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 111,77 CAD in den Büchern – ein Minus von 24,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Canopy Growth 148,44 CAD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 09.08.2022 dürfte Canopy Growth Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 14.08.2023.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,948 CAD je Canopy Growth-Aktie in den Büchern stehen.

