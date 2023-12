Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth springt am Nachmittag hoch

Blick auf Canopy Growth-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Canopy Growth. Im NASDAQ-Handel gewannen die Canopy Growth-Papiere zuletzt 5,7 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Canopy Growth nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 5,7 Prozent auf 0,516 USD. Bei 0,520 USD markierte die Canopy Growth-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,488 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 537.651 Canopy Growth-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,215 USD. Der aktuelle Kurs der Canopy Growth-Aktie ist somit 523,062 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 0,346 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.07.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 32,946 Prozent könnte die Canopy Growth-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 09.11.2023 hat Canopy Growth die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,43 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,47 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 40,95 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 69,60 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 117,86 CAD US-Dollar umgesetzt.

Am 09.02.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 06.02.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,463 CAD je Canopy Growth-Aktie.

