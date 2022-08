Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Vormittag mit roter Tendenz

Um 09:22 Uhr rutschte die Canopy Growth-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 0,9 Prozent auf 3,72 EUR ab. Bei 3,72 EUR markierte die Canopy Growth-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 3,72 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.449 Canopy Growth-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,24 EUR) erklomm das Papier am 27.08.2021. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Canopy Growth-Aktie derzeit noch 75,59 Prozent Luft nach oben. Am 14.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,19 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 70,20 Prozent würde die Canopy Growth-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Canopy Growth am 05.08.2022 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -5,23 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Canopy Growth 0,84 CAD je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,15 Prozent auf 110,12 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 136,20 CAD gelegen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 09.11.2022 erwartet. Experten kalkulieren am 15.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Canopy Growth.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -5,264 CAD je Canopy Growth-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com