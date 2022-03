Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth mit negativen Vorzeichen

Die Canopy Growth-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 7,80 EUR abwärts. Der Kurs der Canopy Growth-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 7,80 EUR nach. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 7,90 EUR. Von der Canopy Growth-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.994 Stück gehandelt.

Am 01.04.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,20 EUR an. Bei 5,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,750 CAD je Canopy Growth-Aktie.

Die Canopy Growth Corp Aktie wird unter der ISIN CA1380351009 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Hannover, Toronto, NASDAQ, Bats, NDB, Gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Canopy Growth Corp ist ein Unternehmen aus der Branche Öl / Gas (Versorger) aus Kanada.

Die aktuellsten News zur Canopy Growth-Aktie

Trotz positiver Marktnachrichten: Warum Cannabis-Aktien 2021 enttäuschten

Canopy Growth-Aktie +10%: Cannabis-Riese im abgelaufenen Quartal mit geringerem Verlust

Erste Schätzungen: Canopy Growth zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Canopy Growth Corp Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Canopy Growth Corp Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Canopy Growth Corp

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com