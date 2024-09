Carl Zeiss Meditec Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec im Blick

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 64,50 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,8 Prozent auf 64,50 EUR. Die Abwärtsbewegung der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging bis auf 63,25 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 65,75 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 38.900 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Am 14.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 123,75 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 91,86 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 59,05 EUR am 08.08.2024. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 9,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,893 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Carl Zeiss Meditec 1,10 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 71,63 EUR.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 289,77 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Carl Zeiss Meditec-Bilanz für Q4 2024 wird am 11.12.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Carl Zeiss Meditec-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 05.12.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,94 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

