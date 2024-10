Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag gesucht

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Das Papier von Carl Zeiss Meditec legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 67,40 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 67,40 EUR. Der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 68,15 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 65,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 68.588 Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 123,75 EUR erreichte der Titel am 14.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 83,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.09.2024 bei 54,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,918 EUR. Im Vorjahr erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Carl Zeiss Meditec-Aktie im Durchschnitt mit 70,50 EUR.

Am 09.12.2016 äußerte sich Carl Zeiss Meditec zu den Kennzahlen des am 30.09.2016 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 289,77 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Carl Zeiss Meditec am 11.12.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 05.12.2025.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2024 1,88 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

