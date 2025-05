Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec reagiert am Nachmittag positiv

So entwickelt sich Carl Zeiss Meditec

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Carl Zeiss Meditec-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 60,65 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Carl Zeiss Meditec-Papiere um 15:52 Uhr 1,4 Prozent. In der Spitze legte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 61,65 EUR zu. Bei 60,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Carl Zeiss Meditec-Aktie belief sich zuletzt auf 37.500 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 101,50 EUR erreichte der Titel am 09.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 67,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.01.2025 bei 44,28 EUR. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 36,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,703 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 61,06 EUR.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 289,77 Mio. EUR gegenüber 289,77 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Carl Zeiss Meditec wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 14.05.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Carl Zeiss Meditec-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Carl Zeiss Meditec ein EPS in Höhe von 1,97 EUR in den Büchern stehen haben wird.

