Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tritt am Dienstagvormittag auf der Stelle

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 47,54 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 47,54 EUR. In der Spitze legte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 47,54 EUR zu. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 47,22 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,54 EUR. Der Tagesumsatz der Carl Zeiss Meditec-Aktie belief sich zuletzt auf 8.465 Aktien.

Bei 123,75 EUR erreichte der Titel am 14.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 160,31 Prozent Plus fehlen der Carl Zeiss Meditec-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,785 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 63,06 EUR angegeben.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Carl Zeiss Meditec-Bilanz für Q1 2025 wird am 12.02.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 06.02.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,19 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

TecDAX aktuell: TecDAX zum Ende des Donnerstagshandels freundlich

Zuversicht in Frankfurt: Pluszeichen im TecDAX

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX am Donnerstagmittag im Plus