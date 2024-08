Carl Zeiss Meditec Aktie News: Anleger schicken Carl Zeiss Meditec am Mittag ins Minus

Kurs der Carl Zeiss Meditec

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,4 Prozent auf 59,55 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,4 Prozent auf 59,55 EUR. Der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 59,05 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 60,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 76.641 Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 123,75 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 107,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Bei 59,05 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,897 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 73,38 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 11.12.2024 terminiert. Schätzungsweise am 05.12.2025 dürfte Carl Zeiss Meditec die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,98 EUR fest.

