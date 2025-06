Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag im Plus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt wies die Carl Zeiss Meditec-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 60,20 EUR nach oben.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 60,20 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zog in der Spitze bis auf 60,25 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 60,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.474 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Am 13.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,00 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 44,52 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.01.2025 (44,28 EUR). Abschläge von 26,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,600 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,694 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 65,50 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 1,98 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

