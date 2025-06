Notierung im Fokus

Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag in Grün

09.06.25 12:05 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 60,95 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 1,4 Prozent auf 60,95 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 61,50 EUR. Bei 60,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 13.163 Carl Zeiss Meditec-Aktien. Der Anteilsschein kletterte am 13.06.2024 auf bis zu 87,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 42,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 15.01.2025 Kursverluste bis auf 44,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 27,35 Prozent würde die Carl Zeiss Meditec-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Carl Zeiss Meditec-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,694 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 65,50 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus. Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 289,77 Mio. EUR gelegen. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,98 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carl Zeiss Meditec-Investition von vor 3 Jahren eingebracht Carl Zeiss Meditec-Aktie: Was Analysten im Mai vom Papier halten TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Carl Zeiss Meditec von vor einem Jahr angefallen

