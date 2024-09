Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Dienstagmittag mit roter Tendenz

Aktie im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 58,75 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:39 Uhr 0,4 Prozent auf 58,75 EUR. Im Tief verlor die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 58,50 EUR. Bei 58,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 13.515 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 123,75 EUR erreichte der Titel am 14.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 110,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 58,15 EUR. Abschläge von 1,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,893 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 71,63 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Am 09.12.2016 lud Carl Zeiss Meditec zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2016 endete. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 289,77 Mio. EUR gegenüber 289,77 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 11.12.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Carl Zeiss Meditec veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.12.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2024 1,94 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

