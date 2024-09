Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 57,60 EUR nach.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 57,60 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 56,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 58,55 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 69.141 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 14.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 123,75 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 114,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.09.2024 (56,60 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie 1,74 Prozent sinken.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,893 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 71,63 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Carl Zeiss Meditec am 11.12.2024 präsentieren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Carl Zeiss Meditec möglicherweise am 05.12.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 1,94 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Börse Frankfurt: TecDAX am Dienstagnachmittag in der Verlustzone

Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX liegt am Dienstagmittag im Plus

XETRA-Handel: TecDAX zum Start des Dienstagshandels mit Zuschlägen