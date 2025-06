Carl Zeiss Meditec Aktie News: Anleger schicken Carl Zeiss Meditec am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain

Carl Zeiss Meditec im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Das Papier von Carl Zeiss Meditec befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 62,05 EUR ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die Carl Zeiss Meditec-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 62,05 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 61,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 62,15 EUR. Bisher wurden heute 15.620 Carl Zeiss Meditec-Aktien gehandelt.

Am 13.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Kursplus von 40,21 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 15.01.2025 auf bis zu 44,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 28,64 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,694 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 65,50 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Am 09.12.2016 legte Carl Zeiss Meditec die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2016 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,98 EUR je Aktie.

