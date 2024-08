Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec stabilisiert sich am Vormittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Carl Zeiss Meditec-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 63,70 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zeigte sich um 09:05 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 63,70 EUR an der Tafel. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zog in der Spitze bis auf 63,75 EUR an. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab in der Spitze bis auf 63,60 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 63,65 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.281 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.03.2024 auf bis zu 123,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 94,27 Prozent hinzugewinnen. Am 08.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 59,05 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,897 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 72,25 EUR an.

Carl Zeiss Meditec veröffentlichte am 09.12.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Carl Zeiss Meditec hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 289,77 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 289,77 Mio. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Carl Zeiss Meditec am 11.12.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 05.12.2025 dürfte Carl Zeiss Meditec die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,97 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

