Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Montagvormittag gesucht

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 47,18 EUR.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 47,18 EUR zu. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zog in der Spitze bis auf 47,28 EUR an. Mit einem Wert von 46,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 5.084 Carl Zeiss Meditec-Aktien gehandelt.

Bei 123,75 EUR markierte der Titel am 14.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carl Zeiss Meditec-Aktie 162,29 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.01.2025 bei 44,74 EUR. Mit einem Kursverlust von 5,17 Prozent würde die Carl Zeiss Meditec-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Carl Zeiss Meditec-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,773 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 61,19 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR im Vergleich zu 289,77 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 12.02.2025 erwartet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 06.02.2026.

In der Carl Zeiss Meditec-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,18 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

