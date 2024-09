Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 55,35 EUR.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 55,35 EUR abwärts. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie sank bis auf 54,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 55,85 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 24.748 Carl Zeiss Meditec-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 123,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.03.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 123,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 54,60 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,893 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 71,63 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 289,77 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 289,77 Mio. EUR eingefahren.

Am 11.12.2024 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 05.12.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 1,94 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

