Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec gewinnt am Freitagnachmittag kräftig

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 7,5 Prozent auf 64,55 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 7,5 Prozent auf 64,55 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 65,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 61,40 EUR. Zuletzt wechselten 155.413 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.03.2024 bei 123,75 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 91,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,28 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Verlust von 31,40 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,687 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Carl Zeiss Meditec 0,600 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 62,58 EUR angegeben.

Carl Zeiss Meditec veröffentlichte am 09.12.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Carl Zeiss Meditec mit einem Umsatz von insgesamt 289,77 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Carl Zeiss Meditec-Bilanz für Q2 2025 wird am 14.05.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

In der Carl Zeiss Meditec-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,96 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

