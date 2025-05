Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec schiebt sich am Donnerstagmittag vor

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Carl Zeiss Meditec. Im XETRA-Handel gewannen die Carl Zeiss Meditec-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 59,15 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 60,00 EUR. Bei 59,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 17.629 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.05.2024 bei 101,50 EUR. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 71,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,28 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,14 Prozent.

Nach 0,600 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,703 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 61,06 EUR an.

Am 09.12.2016 äußerte sich Carl Zeiss Meditec zu den Kennzahlen des am 30.09.2016 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 289,77 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,97 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie belaufen.

