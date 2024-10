Carl Zeiss Meditec Aktie News: Anleger schicken Carl Zeiss Meditec am Mittag auf rotes Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 66,05 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:41 Uhr 0,5 Prozent auf 66,05 EUR. In der Spitze fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 65,95 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 66,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Carl Zeiss Meditec-Aktien beläuft sich auf 12.202 Stück.

Am 14.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 123,75 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 87,36 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,34 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,918 EUR. Im Vorjahr hatte Carl Zeiss Meditec 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 70,50 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Carl Zeiss Meditec dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 11.12.2024 präsentieren. Am 05.12.2025 wird Carl Zeiss Meditec schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,88 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

