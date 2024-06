Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag im Minusbereich

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 83,95 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 83,95 EUR. In der Spitze fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 83,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 84,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 776 Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 123,75 EUR erreichte der Titel am 14.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 47,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Bei 72,60 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Zuletzt erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,06 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 106,38 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Carl Zeiss Meditec wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 09.08.2024 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,79 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.

