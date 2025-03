Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittwochnachmittag in Rot

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 67,90 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste um 15:50 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 67,90 EUR abwärts. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab in der Spitze bis auf 67,65 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 68,90 EUR. Bisher wurden heute 71.642 Carl Zeiss Meditec-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.03.2024 bei 121,00 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carl Zeiss Meditec-Aktie 78,20 Prozent zulegen. Am 15.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,28 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 34,79 Prozent würde die Carl Zeiss Meditec-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,600 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,687 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 62,58 EUR aus.

Carl Zeiss Meditec veröffentlichte am 09.12.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 289,77 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 289,77 Mio. EUR eingefahren.

Die Carl Zeiss Meditec-Bilanz für Q2 2025 wird am 14.05.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Carl Zeiss Meditec-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,96 EUR je Aktie.

