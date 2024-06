Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Carl Zeiss Meditec-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 65,50 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 65,50 EUR. Das Tagestief markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 65,35 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 65,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.370 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.03.2024 auf bis zu 123,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 47,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,35 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie 0,23 Prozent sinken.

Carl Zeiss Meditec-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,974 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 98,63 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie an.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Carl Zeiss Meditec mit einem Umsatz von insgesamt 289,77 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 06.08.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Carl Zeiss Meditec veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 07.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Carl Zeiss Meditec.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,38 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

