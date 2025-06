Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag mit KursVerlusten

Kursverlauf

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 58,60 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:50 Uhr 0,9 Prozent auf 58,60 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bisher bei 57,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 58,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 17.167 Carl Zeiss Meditec-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 72,20 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Kursplus von 23,21 Prozent wieder erreichen. Bei 44,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Verlust von 24,44 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,694 EUR. Im Vorjahr hatte Carl Zeiss Meditec 0,600 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 65,50 EUR.

Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2016 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Carl Zeiss Meditec ein EPS in Höhe von 1,98 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

