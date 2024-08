Carl Zeiss Meditec Aktie News: Anleger schicken Carl Zeiss Meditec am Montagmittag ins Plus

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 63,45 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Carl Zeiss Meditec-Papiere um 11:48 Uhr 0,9 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie sogar auf 63,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 62,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 5.597 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 14.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 123,75 EUR. 95,04 Prozent Plus fehlen der Carl Zeiss Meditec-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 59,05 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 6,93 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Carl Zeiss Meditec seine Aktionäre 2023 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,893 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 71,63 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Carl Zeiss Meditec im vergangenen Quartal 289,77 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR umsetzen können.

Am 11.12.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Carl Zeiss Meditec veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 05.12.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie in Höhe von 1,94 EUR im Jahr 2024 aus.

