Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec fällt am Mittag

Carl Zeiss Meditec im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 47,32 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste um 11:44 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 47,32 EUR. In der Spitze fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 47,18 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 48,08 EUR. Bisher wurden via XETRA 23.410 Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.03.2024 bei 123,75 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 161,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,28 EUR. Dieser Wert wurde am 15.01.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 6,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Carl Zeiss Meditec-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,737 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 59,19 EUR angegeben.

Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2016 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 12.02.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Carl Zeiss Meditec veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 06.02.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,14 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Redaktion finanzen.net

