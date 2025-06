Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec fällt am Freitagnachmittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,9 Prozent auf 56,35 EUR.

Die Aktie verlor um 15:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,9 Prozent auf 56,35 EUR. In der Spitze büßte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 55,80 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 58,15 EUR. Bisher wurden via XETRA 95.936 Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 72,20 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 28,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.01.2025 (44,28 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,600 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,694 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 65,50 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie an.

Am 09.12.2016 lud Carl Zeiss Meditec zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2016 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,98 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.

