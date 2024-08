Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 63,80 EUR ab.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr um 0,4 Prozent auf 63,80 EUR ab. In der Spitze fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 63,75 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 64,05 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.756 Carl Zeiss Meditec-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 123,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 48,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 59,05 EUR. Dieser Wert wurde am 08.08.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie 7,45 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,893 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 71,63 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie an.

Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2016 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 289,77 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 289,77 Mio. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 11.12.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 05.12.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,94 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

