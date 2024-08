Aktie im Fokus

Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittwochmittag mit grünen Vorzeichen

21.08.24 12:04 Uhr

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 62,65 EUR.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 62,65 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zog in der Spitze bis auf 62,65 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 62,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 12.560 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt. Am 14.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 123,75 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Kursplus von 97,53 Prozent wieder erreichen. Am 08.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 59,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,893 EUR. Im Vorjahr erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 71,63 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden. Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 11.12.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.12.2025 erwartet. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,94 EUR je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie Handel in Frankfurt: TecDAX notiert zum Ende des Montagshandels im Plus Börse Frankfurt in Grün: TecDAX mit Gewinnen Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen MDAX zum Handelsende steigen

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec