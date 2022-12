Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec zeigt sich am Vormittag freundlich

Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 1,3 Prozent auf 116,70 EUR. Im Tageshoch stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 117,25 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 116,15 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.094 Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.01.2022 markierte das Papier bei 187,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,59 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 28.09.2022 Kursverluste bis auf 101,75 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 14,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 159,80 EUR.

Am 13.05.2022 äußerte sich Carl Zeiss Meditec zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,01 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carl Zeiss Meditec 0,61 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 445,23 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Carl Zeiss Meditec einen Umsatz von 398,46 EUR eingefahren.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Carl Zeiss Meditec wird am 10.02.2023 gerechnet. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Carl Zeiss Meditec möglicherweise am 09.02.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie in Höhe von 3,24 EUR im Jahr 2023 aus.

