Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag im Minusbereich

Die Aktie verlor um 23.05.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 120,80 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 120,45 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 124,85 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 33.689 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.09.2021 bei 202,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 104,75 EUR. Dieser Wert wurde am 09.05.2022 erreicht. Mit Abgaben von 15,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 184,71 EUR.

Am 13.05.2022 äußerte sich Carl Zeiss Meditec zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,01 EUR. Im letzten Jahr hatte Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 0,61 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 445,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 398,46 EUR in den Büchern gestanden.

Carl Zeiss Meditec wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 05.08.2022 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 11.08.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2023 3,18 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

