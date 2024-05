Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Donnerstagmittag leichter

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Carl Zeiss Meditec befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,5 Prozent auf 91,55 EUR ab.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 3,5 Prozent im Minus bei 91,55 EUR. In der Spitze büßte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 90,75 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 92,05 EUR. Bisher wurden heute 63.034 Carl Zeiss Meditec-Aktien gehandelt.

Am 14.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 123,75 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carl Zeiss Meditec-Aktie 35,17 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,60 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,06 EUR. Im Vorjahr hatte Carl Zeiss Meditec 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 106,38 EUR.

Am 09.12.2016 lud Carl Zeiss Meditec zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2016 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,38 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 289,77 Mio. EUR gegenüber 289,77 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 09.08.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Carl Zeiss Meditec veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Carl Zeiss Meditec ein EPS in Höhe von 2,81 EUR in den Büchern stehen haben wird.

