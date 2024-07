Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 61,90 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,6 Prozent auf 61,90 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bisher bei 61,25 EUR. Mit einem Wert von 62,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 18.865 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.03.2024 bei 123,75 EUR. Gewinne von 99,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 17.07.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 60,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 1,10 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,945 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 73,88 EUR.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 289,77 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 289,77 Mio. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2024 erfolgen. Am 07.08.2025 wird Carl Zeiss Meditec schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2024 2,13 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

