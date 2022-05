Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec gibt am Nachmittag ab

Um 24.05.2022 16:22:00 Uhr ging es für die Carl Zeiss Meditec-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 119,45 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bisher bei 119,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 120,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 41.401 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Am 18.09.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 202,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carl Zeiss Meditec-Aktie 40,87 Prozent zulegen. Am 09.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 104,75 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 14,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 184,71 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carl Zeiss Meditec am 13.05.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,01 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,61 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,73 Prozent auf 445,20 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 398,46 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Carl Zeiss Meditec am 05.08.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 11.08.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,18 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

