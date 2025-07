Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Donnerstagmittag auf grünem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 51,45 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 51,45 EUR zu. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zog in der Spitze bis auf 52,05 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 51,70 EUR. Zuletzt wechselten 44.770 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 72,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 40,33 Prozent Luft nach oben. Am 15.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,28 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Carl Zeiss Meditec-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,600 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,637 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 63,31 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Carl Zeiss Meditec noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 289,77 Mio. EUR gegenüber 289,77 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Carl Zeiss Meditec-Gewinn in Höhe von 1,92 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

