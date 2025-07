Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Carl Zeiss Meditec im Blick

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 50,75 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 1,0 Prozent auf 50,75 EUR. Das Tagestief markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 50,75 EUR. Bei 50,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 998 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 72,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie somit 29,71 Prozent niedriger. Bei 44,28 EUR fiel das Papier am 15.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,600 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,637 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 63,31 EUR.

Am 09.12.2016 äußerte sich Carl Zeiss Meditec zu den Kennzahlen des am 30.09.2016 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 289,77 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Den erwarteten Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,92 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

